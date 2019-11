MTur abre credenciamento para agências receberem turistas chineses

As inscrições para agências de viagens brasileiras receberem turistas chineses começa nesta terça-feira (5), segundo informações do Ministério do Turismo (MTur). A seleção, que vai até o dia , é uma exigência do governo do país asiático e pode ser feita no site do ministério.

Para concorrer, as agências deverão estar regularizadas no Cadastro Nacional do Ministério do Turismo, o CadasTur, declarar conhecimento dos termos do acordo assinado entre as duas nações e aceitar o Termo de Responsabilidade contido no edital. O Ministério do Turismo é o único órgão responsável pela seleção. Em 2018, 59 agências de turismo e receptivos foram habilitadas para atender a turistas chineses.

Segundo o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, o turista chinês é o que mais viaja pelo mundo, e o Brasil precisa receber mais visitantes do país. “Precisamos aprimorar os nossos serviços para despertar cada vez mais o interesse deles pelo destino Brasil. Essa chamada pública vem para isso, para tornar a experiência desses visitantes inesquecível”, afirmou.

O resultado será publicado no dia , no Diário Oficial da União (DOU) e no site do ministério.