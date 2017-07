MST desocupa fazenda da Argeplan no interior de São Paulo

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) deixaram hoje (31) a Fazenda Esmeralda, no município de Duartina, no interior de São Paulo, ocupada desde a última quarta-feira (26). A fazenda pertence a empresa Argeplan, que tem como sócio João Baptista de Lima Filho. Ele, segundo o movimento, é amigo do presidente da República, Michel Temer.

“Os latifundiários que possuem estas áreas são acusados, no cumprimento de função pública, de atos de corrupção, como lavagem de dinheiro, favorecimento ilícito, estelionato e outros. O MST também se posiciona pelo afastamento imediato de Michel Temer da Presidência, primeiro presidente na história acusado formalmente de corrupção pela Procuradoria Geral da República [PGR]”, disse o MST em nota.

Após deixarem a fazenda, os membros do MST se deslocaram até a cidade de Bauru (SP), onde fazem uma passeata. O advogado da Argeplan, Sylvio Carloni, confirmou que a fazenda foi desocupada espontaneamente pelo movimento. Segundo ele, a reintegração de posse estava agendada para ser feita na quarta-feira (2) pela Polícia Militar.

Veja Também

Comentários