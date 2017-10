MSGás sedia nesta terça encontro do projeto 'Diálogos de Inovação'

O diretor-regional do Senai, Jesner Escandolhero, formalizou, na semana passada, o convite para que a MSGás seja a anfitriã, nesta terça-feira (10), às 8 horas, do 3º encontro do “Diálogos de Inovação”, projeto idealizado pela Fiems e Senai para debater inovações e tecnologias para a indústria de Mato Grosso do Sul. O diretor-presidente da estatal, Rudel Espíndola Trindade Junior, esteve no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande (MS), e destacou estar satisfeito por abrir as portas para sediar a discussão sobre o tema “Internet das Coisas”.

“O perfil dos técnicos da MS Gás é de usar tecnologias de ponta nas nossas ações. Debater inovações vai ao encontro da nossa linha de atuação, e a Fiems tem sido parceria nesse sentido, incentivando e mostrando ao empresariado alternativas como o gás natural e caminhos para uma logística melhor de fornecimento”, exemplificou Rudel Trindade.

O diretor-regional do Senai acrescenta que o objetivo é reunir empresários e especialistas em ambientes que favoreçam a discussão sobre o tema do encontro. “A MS Gás sempre foi uma importante fomentadora do desenvolvimento do Estado, assim como o Senai, que no seu dia a dia já atua com tecnologia e inovação e, por meio do contato com as indústrias e seus diversos segmentos”, destacou.

O evento

Com um formato inovador, a ideia do “Diálogos de Inovação” é reunir representantes da indústria do Estado e especialistas de renome nacional em oito encontros para discutir inovações e tecnologias para desenvolver e elevar a indústria sul-mato-grossense à vanguarda do setor. O primeiro deles foi realizado na OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil no Estado) e abordou as PPPs (Parcerias Público-Privadas) como alternativas ao atual modelo econômico.

Na sexta-feira (6) foi a vez das “Cidades Inteligentes” serem discutidas na Escola Senai da Construção, com o doutor em Design e Arquitetura pela USP (Universidade de São Paulo), Caio Adorno Vassão, e, nesta terça-feira (10/10), a MS Gás sedia o evento, que traz Reinaldo Lorenzato, que é graduado em Engenharia Industrial Mecânica pela Universidade Mackenzie e mestre em Business Administration com extensão Internacional pela Rotman Business School, da Universidade de Toronto.

Depois será a vez da apresentação do doutor em tecnologia alimentar Miguel Cerqueira, que falará sobre “Nanotecnologia”, enquanto em seguida o tema “Educação” será debatido por Cristiana Assumpção, que é mestra em Instructional Desing and Media e membro da ABED (Associação Brasileira de Ensino à Distância). “Comportamento Coletivo” será o tema da palestrante Martha Gabriel, mestra em Educação Executiva em Inovação e Neurociênia, e o doutor em Economia Aplicada Aristides Monteiro Neto falará sobre “Desenvolvimento Local e as Indústrias”.

Para encerrar a série de encontros, o evento “Webinar”, no auditório da Casa da Indústria, contará com a participação online de todos os sete palestrantes e terá a intermediação do apresentador da Globo News e Canal Futura, Ronaldo Lemos, quando será apresentado o painel “MS - Indústria para o futuro” e todos os participantes poderão dar sua contribuição final. Após os encontros, será apresentado o painel “MS - Indústria para o Futuro”.

Formato

A cada encontro, 20 empresários do Estado serão selecionados para discutir presencialmente um tema específico com o palestrante convidado (e serão orientados a baixar um aplicativo do evento para, enquanto assistem à apresentação, possam acompanhar outras informações e fazer perguntas), enquanto as demais pessoas interessadas poderão interagir online.

Todos os eventos serão transmitidos gratuitamente via Youtube e outras redes sociais da Fiems e Senai, sendo abertos à população em geral com a possibilidade de interação, enquanto as palestras serão realizadas em oito diferentes locais, sempre relacionados ao tema exposto. Responsável pela concepção e organização do evento, o diretor-regional do Senai, Jesner Escandolhero, falou sobre o conceito inovador do evento em si.

“Trouxemos um ambiente para favorecer essa discussão e, por meio dela, trazer para o nosso Estado a cultura da inovação”, disse Jesner Escandolhero. “O Senai no seu dia a dia já atua com tecnologia e inovação e, por meio do contato com as indústrias e seus diversos segmentos, percebemos alguns gargalos e temas ainda muito mistificados e que, apesar de estarem presentes, ainda representam algumas barreiras que precisam ser discutidas”, acrescentou.

Serviço – Mais informações sobre o evento no site www.dialogosdeinovacao.com.br

