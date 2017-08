MSGÁS lança processo seletivo para estagiários

Campo Grande (MS) – A Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul (MSGÁS) realiza nos próximos dias, um processo seletivo simplificado para contratação de estagiários para cadastro de reserva técnica. O anúncio foi feito por uma publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (30.8).

De acordo com o edital, os interessados terão do dia 1º a 22 de setembro para efetuar as inscrições. A entrega da ficha de inscrição e dos documentos relacionados devem ser no Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) de Campo Grande e do município de Três Lagoas.

Na Capital estão abertas vagas para estágios em Administração, Análise de Sistemas, Ciências Contábeis, Ciências da Computação; Ciências Econômicas; Comunicação/Jornalismo/Publicidade e Propaganda; Direito; Engenharia Civil; Engenharia da Computação; Engenharia de Controle e Automação; Engenharia de Meio Ambiente; Engenharia de Produção; Engenharia Elétrica; Engenharia Mecânica; Engenharia Sanitária e Ambiental e Processamento de Dados.

Já em Três Lagoas os candidatos devem estar cursando Administração, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Sistemas de Informação.

Entre os benefícios está a bolsa auxílio que varia de R$ 475,75 à R$ 974,03 além do vale transporte.

Confira mais detalhes do edital na página 8.

Raquel Pereira – Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul (MSGÁS)

Foto: Chico Ribeiro

