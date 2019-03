MSGÁS expande rede na rua 14 de Julho

Campo Grande (MS) – Simultaneamente às obras de revitalização da rua 14 de Julho, no projeto Reviva Centro, na Capital, a Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul (MSGÁS) realiza a expansão da rede de gás natural para atender os comerciantes da região.

“Serão 2,5 quilômetros de rede e investimentos que poderão chegar a R$ 2 milhões”, informou o diretor-presidente da Companhia, Rudel Trindade, que realizou nesta segunda-feira (11.3), uma visita técnica ao canteiro de obras.

Os 2,5 quilômetros de rede irão da avenida Fernando Correa da Costa até a avenida Mato Grosso e, de acordo com o gerente de Engenharia e Tecnologia da MSGÁS, Rosley Furtado, trata-se de uma obra de alta complexidade. “Estamos passando pela calçada e ao mesmo tempo a Prefeitura executa as obras, então existem diversas interferências como a rede de águas pluviais, rede de esgoto e mais o fato do comércio local estar ativo. Tudo isso somado ao fato do serviço de escavação estar sujeito às condições climáticas, torna essa obra peculiar”, explicou.

A grande expectativa ao passar o duto de gás natural pela 14 de Julho é saturar a rede de clientes na região. Estudo preliminares do setor comercial da Companhia, apontaram inicialmente cerca de 30 novos clientes no local. “Estar presente nessa obra emblemática para a Capital e trazer no futuro frutos para um novo perfil de comércio é a nossa intenção com o gás natural”, concluiu Trindade.

Raquel Pereira – Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul (MSGÁS)

Foto: MSGÁS