MSGÁS cresce em 30% número de clientes

Campo Grande (MS) – Mato Grosso do Sul está aderindo cada vez mais ao gás natural. Relatório mensal apresentado pela Gerência Comercial da Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul (MSGÁS) mostrou um crescimento de 30% no número de clientes nos meses de janeiro e fevereiro, quando comparado ao ano de 2018. O valor refere-se ao mercado não-térmico que compreende residências, comércio e indústrias e com o desempenho a MSGÁS passa de 6.921 para 8.965 clientes.

Em termos de volumes não-térmicos distribuídos, o maior crescimento foi verificado no Segmento Residencial, que apresentou 28% de avanço, seguido pelo Segmento Comercial, com acréscimo de 17% e o automotivo, 11%. O setor industrial registrou queda de 3,8%, explicada principalmente pela otimização de processos industriais de alguns clientes, com notável ganho em termos de eficiência energética.

“Toda a equipe da MSGÁS tem trabalhado fortemente para propiciar o melhor atendimento aos cidadãos de Mato Grosso do Sul, seja pela constante divulgação e conscientização das vantagens relacionadas ao uso do gás natural, seja pela otimização dos processos da própria Companhia visando agilizar o atendimento aos pedidos de ligação e suporte pós-venda. Isto acaba se refletindo nos números de desempenho da Companhia anos após ano”, explicou o diretor-técnico e comercial, Bernardo Prates.

Outra parte do relatório também apontou um crescimento de 4.318% no segmento térmico, considerando o mesmo período. Tal resultado se deve ao despacho da Usina Termoelétrica Luís Carlos Prestes (UTE/LCP) que consumiu 1.801,34 mil m³/dia para manter a garantia energética, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Esse foi o maior volume registrado desde novembro de 2016.

Raquel Pereira – Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul (MSGÁS)

Foto: MSGÁS