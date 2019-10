MS 42 Anos: Confira o que abre e fecha no feriado e programe-se

Campo Grande (MS) – Nesta quinta-feira (10.10) não haverá expediente para os servidores estaduais, devido ao feriado do dia do servidor público, transferido para esta data por meio de decreto . Já na sexta-feira (11.10) será feriado de criação do Estado de Mato Grosso do Sul que celebra 42 anos.

As folgas não se aplicam aqueles que trabalham em serviços considerados essenciais, que não podem ser interrompidos, como saúde e segurança pública. Confira como será o funcionamento de alguns serviços públicos, e faça seu planejamento.

AGENFA

As Agências Fazendárias de Campo Grande e do interior do Estado irão realizar atendimento até quarta-feira (09.10). A emissão de guias poderá ser feita normalmente através do site da Secretaria de Fazenda (Sefaz), e o pagamento em qualquer agência bancária na quinta-feira.

DETRAN

O Departamento Estadual de Transito (Detran) atenderá normalmente até quarta-feira. Após isso, acompanhará o ponto facultativo de quinta-feira e o feriado de sexta-feira, retomando os atendimentos na segunda-feira (14.10).

FÁCIL

As quatro unidades do Fácil na Capital: Fácil Guaicurus, Fácil General Osório, Fácil Aero Rancho e Fácil Bosque dos Ipês, também atenderão normalmente até quarta-feira, e acompanham o ponto facultativo e feriado. Os atendimentos serão retomados na segunda-feira.

JUCEMS

Nos postos de atendimento, a Jucems irá realiza atendimentos até quarta-feira. Depois irá acompanhar o ponto facultativo do servidor, e feriado de aniversário do Estado. Porém com o processo de modernização do projeto Jucems 100% digital, muitos serviços podem ser feitos através da internet. A Jucems Digital funciona durante as 24 horas, sendo que os serviços podem ser acessados a qualquer hora do dia, até aos finais de semana e feriados. O atendimento presencial retorna normalmente na segunda.

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação

Foto: Arquivo Subcom