MS vai sedia neste sábado, dia 22, megaevento Paralímpico

Neste dia 22 de setembro, quando se comemora o Dia do Atleta Paralímpico, Campo Grande e Dourados, sediarão o Festival Paralímpico. Principal celebração em comemoração a data, o evento acontecerá em 48 cidades do Brasil de forma simultânea, e promoverá a experimentação de modalidades a cerca de 7.200 crianças, com faixa etária de 10 a 17 anos.

Aqui em Mato Grosso do Sul são 300 participantes, 70% com deficiência física, visual ou intelectual e 30% sem deficiência.

A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) em parceria com a CPB, são as responsáveis pela organização no Estado, e mobilizaram cerca de 2.500 pessoas em todas as sedes do evento, entre profissionais de Educação Física e voluntários, que conduzirão a programação.

Estarão à disposição esportes como atletismo, basquete em cadeira de rodas, bocha, futebol de 5, futebol de 7, goalball, judô, parabadminton e parataekwondo, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas e vôlei sentado.

A relação completa das sedes do evento e as respectivas modalidades ofertadas podem ser conferidas pelo email festivalparalimpico@cpb.org.br. A participação é livre e gratuita para as crianças.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)