MS vai receber investimento de R$ 900 milhões em transmissão de energia em cinco anos 

Campo Grande (MS) – Mato Grosso do Sul receberá entre 2019 e os próximos cinco anos R$ 902 milhões em investimentos no setor elétrico, conforme anunciou diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), André Pepitone da Nóbrega, nesta quinta-feira (14.3), durante evento em Campo Grande. O aporte equivale ao total que já está assegurado em expansão da infraestrutura de transmissão.

Está prevista a entrada em operação de 850 Km de Linhas de Transmissão e 900 mega-volt-amperes (MVA) de Transformação, melhorando o sistema no Estado. A implantação dessa estrutura representa investimento de R$ 820 milhões, e tem a estimativa de gerar em torno de dois mil empregos.

Além das linhas, há previsão de uma nova subestação, a ser construída na região do Conesul. O empreendimento vai ser licitado dentro do pacote do leilão de transmissão que a Aneel realiza no fim de 2019. A previsão é de investimento de R$ 82 milhões.

Gizele Oliveira – Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan)

Fotos: Agepan