MS terá tempo abafado e temperatura elevada na quarta-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuvas rápidas em pontos isolados de Mato Grosso do Sul na quarta-feira (28). Clima quente e abafado permanece no estado, com temperaturas variando entre 21°C e 38°C, aponta o instituto.

Nas regiões centro-norte, leste, sul, sudoeste e Pantanal sul-mato-grossense, o dia deve amanhecer parcialmente nublado. Chuva com trovoadas está prevista somente à tarde.

Em Campo Grande, é prevista chuva somente ao entardecer. Céu também fica pouco coberto por nuvens nos outros períodos. Temperaturas devem ficar entre 22°C e 33°C.

Veja Também

Comentários