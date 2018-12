MS terá R$ 2,26 bilhões disponíveis para o FCO em 2019

Campo Grande (MS) – Foi publicado nesta quarta-feira, dia 05, o ato do Ministério da Integração, que aprova a destinação de R$ 2,26 bilhões para o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) em 2019. O montante contemplará o financiamento de empreendimentos do setor Rural e Empresarial, além de outras modalidades de crédito.

Dos R$ 2,26 bilhões disponíveis para Mato Grosso do Sul, R$ 24 milhões deverão ser destinados às contratações do Fies, em atendimento ao que determina a Medida Provisória 785/17.

Outra modalidade de crédito específica, já com valor definido para contratações em 2019 é o financiamento de projetos de micro e mini geração de energia solar fotovoltaica para pessoa física. O Ministério alocou R$ 100 milhões para todo o Centro-Oeste, sendo que para Mato Grosso do Sul serão destinados R$ 24 milhões.

Também no próximo ano, os bancos cooperativos terão um montante específico no FCO, fixado em 10% do recurso total disponível para cada Estado. Em Mato Grosso do Sul serão R$ 226 milhões para instituições como o Sicredi, Sicoob e Cresol. Essa era uma demanda do setor, que o Estado também defendeu junto ao Condel .

Até o mês de novembro deste ano já foram efetivamente contratados R$ 1,899 bilhão do FCO em Mato Grosso do Sul. De acordo com o Banco do Brasil, esse valor representa praticamente 78% dos R$ 2,443 bilhões do Fundo destinados ao Estado no ano de 2018.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)