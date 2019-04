MS tem saldo acumulado de 10.570 empregos com carteira assinada

Mato Grosso do Sul tem um saldo acumulado de 10.570 empregos com carteira assinada gerados nos três primeiros meses de 2019. A informação é do boletim do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado dia 24 de abril pelo Governo Federal, relativo ao mês de março.

Contrário ao cenário em nível nacional, que registrou a destruição de 43.196 vagas, Mato Grosso do Sul segue gerando oportunidades de empregos. No mês de março de 2019, segundo os dados do Caged, houve um incremento de 526 empregos formais impulsionado pela indústria de transformação – com 625 novas vagas e serviços – com 695 novas vagas.

Nos subsetores da indústria de transformação destaque para Indústria de Alimentos e Bebidas com geração de 595 novas vagas e Indústria Farmacêutica com 177 novas vagas. No setor de Serviços, o destaque ficou para Transportes com criação de 249 novas vagas e Serviços Médicos, Odontológicos e Veterinários com geração de 209 novas vagas.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Divulgação