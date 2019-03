MS tem o melhor desempenho em fevereiro desde 2015

Campo Grande (MS) – Em Mato Grosso do Sul foram abertas 614 empresas em fevereiro deste ano, o melhor desempenho para o mês desde o ano de 2015. Os dados são do balanço divulgado pela Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

O setor de Serviços representou 64,5% do total de estabelecimentos abertos no mês de fevereiro, com 399 empresas. No comércio foram 199 empresas e 16 no segmento industrial. As atividades econômicas mais procuradas foram as de transporte rodoviário, restaurantes, alimentação, serviços médicos e odontológicos e construção civil.

Os 10 municípios sul-mato-grossenses com o maior número de abertura de empresas foram: Campo Grande (284), Dourados (76), Três Lagoas (23), Nova Andradina (17), Ponta Porã (16), Naviraí (14), Chapadão do Sul (13), Maracaju (13), Corumbá (12), São Gabriel do Oeste (10) e Demais Municípios (136).

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro