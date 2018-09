MS tem a segunda maior área plantada com eucalipto do País, diz IBGE

Dados do IBGE divulgados na última quinta-feira, dia 20, confirmam Três Lagoas como a “capital da celulose” e, Mato Grosso do Sul, como o segundo do Brasil com a maior área plantada com eucalipto em 2017. Os números estão disponíveis na Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS).

Em 2017, Mato Grosso do Sul atingiu 1,117 milhão de hectares plantados com eucalipto, crescimento de 12,5% em relação a 2016 e chegando a representar 15% do total do país. O Estado perde apenas para Minas Gerais com 1,914 milhão de hectares. São Paulo aparece em terceiro com 884 mil hectares cultivados, conforme os dados do IBGE.

Entre os dez municípios brasileiros com maior área plantada com eucalipto, cinco são do Mato Grosso do Sul. Três Lagoas é o primeiro no ranking, com 245 mil hectares, seguido por Ribas do Rio Pardo em segundo com 210 mil hectares. Água Clara aparece em quarto com 126 mil hectares, Brasilândia em quinto com 120 mil hectares e Selvíria em sétimo com 110 mil hectares.

Considerando o valor de produção da silvicultura, Três Lagoas se destaca como o primeiro do ranking entre os municípios do país, com R$ 378 milhões em 2017 e crescimento de mais de 100% em relação a 2016. Enquanto que entre os Estados, Paraná é o que apresenta maior valor de produção, com R$ 3,7 bilhões.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)