MS tem 824 vagas de empregos oferecidas pela Funtrab

Para quem está à procura de oportunidades no mercado de trabalho a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul oferece, no início deste mês, 824 vagas de emprego, das quais 159 são para Campo Grande.

Destaque para os municípios de Sonora com 312 vagas; Costa Rica com 65 oportunidades; Ponta Porã com 49 vagas; São Gabriel do Oeste com 42; Bataguassu com 46 vagas e Itaquiraí com 31.

As oportunidades são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

Para participar da seleção é necessário levar documentos pessoais e carteira de trabalho na Funtrab, para quem mora em Campo Grande ou na Casa do Trabalhador mais próxima, para quem mora no interior do Estado.

Mais informações os interessados podem acessar o site da Funtrab.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Arquivo / Denilson Secreta