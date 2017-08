MS tem 4º maior plantel da raça Quarto de Milha do País

Mato Grosso do Sul já tem o 4º maior plantel de cavalos Quarto de Milha do País. De acordo com levantamento da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM), o Estado possui mais de 30,5 mil animais registrados no Stud BooK, departamento especializado no reconhecimento e emissão de certificados de registros genealógicos da raça. São Paulo (235 mil), Paraná (47 mil) e Minas Gerais (35 mil) estão no topo do ranking.

No Centro-Oeste, o MS lidera na criação da raça. “80% do plantel de cavalos é Quarto de Milha”, revela Melchiades de Albuquerque, representante do Núcleo Sul-Mato-Grossense de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (MSQM). “Deixamos de ser compradores de genética e passamos a ser fornecedores de destacados exemplares para outras regiões”, enfatiza. A estimativa é que só este ano sejam comercializados mais de 650 animais no Estado.

Segundo o presidente da ABQM, Fábio Pinto da Costa, as provas de Laço Comprido, esporte com maior tradição nas regiões Centro-Oeste e Sul do país, são responsáveis pela valorização, crescimento da raça e aquecimento do setor no MS, que já sedia mais de 60 provas da modalidade. “O Potro do Futuro e Campeonato Nacional de Laço Comprido da ABQM são grandes vitrines para a raça no Estado”, completa o presidente da associação.

A competição que já está na sua 12ª edição ocorre de 3 a 6 de agosto, em Campo Grande (MS). De acordo com o Departamento de Esportes da ABQM, o Potro do Futuro e Campeonato Nacional de Laço Comprido devem receber mais de 350 inscrições, cerca de 100 atletas e aproximadamente 150 animais da raça. As provas começam sempre às 7h, no Parque do Peão/CLC, na rodovia MS-010. Bandas locais se apresentam após as disputas. A entrada é franca.

Confira a programação:

03/08 – quinta-feira

7h - Classificatória Potro do Futuro;

14h - Classificatória do Campeonato Nacional da ABQM;

04/08 – sexta-feira

7h - Classificatória Campeonato Nacional;

13h - Provas de Laço Comprido nas categorias Boi Laçado, Aberta Livre e Boi Laçado Amador;

18h - Baile Carapé;

05/08 – sábado

7h - Classificatória 6º Etapa CLC;

17h - Baile Carapé;

06/08 - domingo;

7h - Final Potro do Futuro;

18h - Baile Carapé.

