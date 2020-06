MS tem 40 mortes por coronavírus e 4.666 casos confirmados

Campo Grande (MS) – O boletim epidemiológico desta sexta-feira, dia 19, traz a confirmação de mais 392 exames positivos para o novo coronavírus (Covid-19). Com isso, o número de casos confirmados da doença no Estado chega a 4.666. Também foi registrado mais um óbito, passando para 40 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul.

Dos 4.666 casos confirmados, 2.218 estão em isolamento domiciliar, 2.290 estão sem sintomas e já estão recuperados e 123 estão internados, sendo 81 em hospitais públicos e 42 em hospitais privados. Quatro pacientes internados são procedentes de fora do Estado e um paciente internado é de outro país.

A quadragésima morte por Covid-19 era um homem de Dourados, a primeira vítima indígena no Estado. Ele era da etnia guarani kaiowá, e tinha 59 anos. O paciente era diabético e estava internado no Hospital Evangélico.

Acompanhe os boletins periódicos no link: http://www.vs.saude.ms.gov.br.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação