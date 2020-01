MS tem 2,5 mil oportunidades de emprego nesta segunda-feira

Campo Grande (MS) – Mais de 2,5 mil vagas de emprego estão disponíveis em Mato Grosso do Sul nesta semana. A Funtrab informa que as oportunidades se dividem entre vagas convencionais, estágio, e vagas exclusivas para pessoa com deficiência (PcD) e para indígenas.

Na Capital, Campo Grande são 212 vagas para as áreas de analista de logística, analista de suporte técnico, cuidador em saúde, pedreiro, auxiliar de limpeza, motorista carreteiro, entre outras.

No interior do Estado as vagas estão disponíveis em: Iguatemi (991), Miranda (517), Aquidauana (418), Dourados (71), São Gabriel do Oeste (70), Rio Verde de MT (60), Costa Rica (45), Sidrolândia (23), Três Lagoas (21), Bataguassu (18).

Para conferir a lista completa de oportunidades, e número de vagas por região acesse a página da Funtrab, no campo “vagas no estado”. Em Campo Grande, os interessados devem procurar a Funtrab na Rua 13 de Maio, n° 2.773, Centro, das 7h30 às 17h30. Já no interior, os candidatos devem procurar uma unidade da Casa do Trabalhador.

Para participar da seleção é necessário apresentar documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação