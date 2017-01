MS seleciona profissionais para vagas com salário de R$ 3,9 mil

O governo de Mato Grosso do Sul seleciona profissionais com nível superior em qualquer área e experiência em gestão pública para atuar na Central de Matrículas, da Secretaria de Estado de Educação.



De acordo com edital publicado na edição desta quarta-feira (4) do Diário Oficial do Estado, as inscrições devem ser feitas nos dias 5 e 6 de janeiro, no site da Secretaria de Estado de Educação.



O processo de seleção será feito através de análise curricular e entrevista pessoal. O resultado será divulgado no dia 17 de janeiro. O contrato é por tempo determinado.



Conforme o edital, são 12 vagas disponíveis para trabalhar em Campo Grande, com salário de R$ 3,9 mil e 40 horas semanais.

