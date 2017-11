MS se mobiliza na 9ª Semana da Justiça pela Paz em Casa

Da redação, com informações do TJMS

No dia 22, o evento será transmitido ao vivo, pela internet - Divulgação

No período de 20 a 24 de novembro, o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul estará mobilizado em prol da mulher e contra todas as formas de violência Doméstica e Familiar. Na programação, haverá palestras, exposição de arte, apresentação musical e um esforço concentrado no julgamento de ações penais que envolvam a violência contra a mulher. No dia 22, o evento será transmitido ao vivo, pela internet, para todas as comarcas.

A ação foi criada pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Cármem Lúcia, no ano de 2015, e se tornou Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres em 2017, com a assinatura da Portaria CNJ nº 15. Entre as ações previstas estão a incorporação da Semana Justiça pela Paz em Casa, como programa permanente voltado ao aprimoramento e à celeridade da prestação jurisdicional em casos de violência doméstica de familiar contra a mulher, esclarecendo e mobilizando a sociedade para uma mudança de cultura.

Em MS, todas as comarcas estarão concentradas na resolução dos casos de violência doméstica, além das atividades realizadas nos fóruns e nas cidades, mostrando o apoio social às mulheres vítimas de seus companheiros.

Na Capital, as atividades começam nesta sexta-feira (17), às 19 horas, como pré-evento, com a palestra da juíza Jacqueline Machado, coordenadora da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar de MS, na escola Harry Amorim Costa, em Campo Grande. Um momento de por em pauta o assunto, para que os jovens estejam preparados para refletir e perpetuarem a cultura da paz, uma ação de mudança de atitudes com reflexos na sociedade como um todo.

Na segunda-feira (20), às 16 horas, no Fórum de Campo Grande, haverá a fala de abertura, com a juíza Jacqueline Machado, e na sequência a palestra “Felicidade: sua reserva foi efetuada com sucesso”, com a coach Luzia Gonçalves. Neste dia, também haverá exposição de quadros das artistas plásticas Thais Barros e Júlia Juliano, com a mostra a Feminilidade que Fala, além da cantora Ju Souc, que anima o evento.

No dia 22, a palestra será transmitida pela intranet e o cantor Chicão Castro se apresentará. A exposição das telas também estará aberta ao público.

A Casa da Mulher Brasileira fará, no dia 23, a 3ª Edição do Programa “Mãos emPENHAdas contra a Violência”, que capacita profissionais de beleza para que sejam disseminadores de informações sobre como identificar e denunciar a violência doméstica, pelo número 180 e na Casa da Mulher Brasileira. Desta vez, consultoras da Mary Kay receberão o treinamento.

No dia 24, termina a programação da 9ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, com atividades no Cijus.

Dados – Uma pesquisa do instituto Datafolha mostra que, por hora, 503 mulheres foram vítimas de violência no Brasil, em 2016. Isto posiciona o país como o 5º mais violento para mulheres na América Latina e Caribe.

O Estado de Mato Grosso do Sul não fica atrás. É reconhecidamente o 2º com mais casos de violência doméstica e familiar e tem a estatística nada agradável de ter 16 casos de feminicídios consumados e 51 tentados, apenas nos nove primeiros meses de 2017, segundo dados do Ministério Público Estadual.