MS registra chuva acima da média em 16 municípios; no Pantanal índice foi 261% acima do esperado

Maior índice foi registrado em Nhumirim, região do Pantanal, onde os índices pluviométricos alcançaram mais que o dobro do registrado nos últimos anos.

Campo Grande (MS) – Dezesseis municípios sul-mato-grossenses registraram chuva acima da média histórica no período de primeiro a 20 de agosto, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em Nhumirim, fazenda na região do Pantanal da Nhecolândia, o índice pluviométrico foi 261% maior que o esperado para o período.

Na sequência, a chuva foi maior que o esperado em Água Clara onde foram registrados 72 milímetros, que correspondem a 150% além da média histórica de 28,7 mm. Em Ivinhema, onde a previsão era de 45,7 mm, somente nos primeiros vinte dias do mês choveu 106 mm, 133% mais do que o esperado. Já no município de Coxim, a chuva alcançou 76,8 mm, 114% além do previsto.

De acordo com o Inmet, a chuva foi maior que o esperado também em Jardim, Juti, Maracaju, Miranda, Ponta Porã, Rio Brilhante, Sete Quedas, Amambai, Aquidauana, Corumbá, Dourados, Itaquiraí e na Capital.

Para os próximos dias, a previsão do Inmet é de tempo nublado, mas sem previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 13° e 33° e a umidade relativa do ar permanece alta, em 90%.

