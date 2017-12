MS recebe voo inaugural da Amazonas Paraguay que irá operar a rota Campo Grande – Assunção

Rota Campo Grande/Assunção passa a operar regularmente a partir de segunda-feira (18) - Foto: Edemir Rodrigues

O voo inaugural da empresa aérea Amaszonas Paraguay em Mato Grosso do Sul aterrissou nesta quarta-feira, dia 13, em Campo Grande, trazendo autoridades, imprensa e agentes de viagens para conhecer a nova rota direta entre o Estado e a capital paraguaia.

A Amaszonas Paraguay integra o Grupo Amaszonas, de origem boliviana. A empresa investiu cerca de dois milhões de dólares para sua entrada no Brasil. Em 2015, o governador Reinaldo Azambuja assumiu as tratativas com a diretoria para que fosse retomado o voo de Campo Grande a Assunção, que segundo ele é de extrema importância para o desenvolvimento do Estado, tanto para o turismo, quanto para a questão de negócios.

Além disso, a nova linha contribui para o andamento do processo de expansão e modernização do Aeroporto de Campo Grande, pois vai demandar melhorias de infraestrutura, atendimento, alfândega e pode, ainda, estimular a volta do voo para a Bolívia.

Comercialmente, os voos começam a operar no próximo dia 18 de dezembro, as segundas, quartas e sextas-feiras, com saída de Campo Grande às 12h40 e chegada em Assunção às 13h45 (1h05 de voo). No retorno, a aeronave parte do Aeroporto Silvio Pettirossi às 11h05 e chega à Capital às 12h10 (também com duração de 1h05 de voo).

Os passageiros que desembarcam em Assunção poderão se conectar com outros destinos da Amaszonas, como Buenos Aires, Salta e Corrientes (Argentina), Montevideo (Uruguai), Santa Cruz e La Paz (Bolívia), Ciudad del Este (Paraguai) e Iquique (Chile), além de destinos na Europa, América Central e América do Norte por meio de acordos com outras companhias.