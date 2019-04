MS recebe R$ 80 milhões para mobilidade urbana

Campo Grande (MS) – Com R$ 80,219 milhões em projetos selecionados para obras de pavimentação, drenagem e sinalização viária em Mato Grosso do Sul, o governador Reinaldo Azambuja participou na noite desta quinta-feira (4.4) da cerimônia alusiva aos investimentos ao lado dos ministros Gustavo Canuto (Desenvolvimento Regional) e Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias (Agricultura, Pecuária e Abastecimento). O evento foi realizado na Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), em Campo Grande.

Reinaldo Azambuja destacou que o Avançar Cidades é importante porque os projetos são feitos pelos municípios e atendem as necessidades da população. Ele disse ainda que por meio do programa o Governo do Estado conseguiu R$ 200 milhões para levar a universalidade do saneamento básico a vários municípios do Estado. “Sabemos como as obras de infraestrutura urbana são importantes para todos os municípios e com certeza teremos mais qualidade de vida para as pessoas”, disse.

Dez projetos de Mato Grosso do Sul foram selecionados no âmbito do Programa Avançar Cidades – Mobilidade Urbana/Grupo 1 (com até 250 mil habitantes), do governo federal. Os municípios contemplados são Ponta Porã, Paraíso das Águas, Sonora, Aral Moreira, Antônio João, Naviraí, Aquidauana, Maracaju, Ivinhema e Bonito. Desses projetos, três já tiveram o contrato assinado.

A verba também custeia, em alguns municípios, a elaboração de projetos executivos, implantação de calçadas, iluminação pública, ciclovia e construção de ponte de concreto armado.

De acordo com o ministro Gustavo Canuto, outras 26 propostas de Mato Grosso do Sul também foram pré-selecionadas. “É uma celebração. Temos 36 propostas, três felizmente já atingiram seu final, contrato celebrado. Paraíso das Águas, Ponta Porã e Sonora estão nessa fase. Parabenizo os prefeitos”, afirmou.

O Programa Avançar Cidades – Mobilidade Urbana tem o objetivo de melhorar a circulação das pessoas nos ambientes urbanos por intermédio do financiamento de ações de mobilidade urbana voltadas à qualificação viária, ao transporte público coletivo de caráter urbano, ao transporte não motorizado e à elaboração de planos de mobilidade urbana e de projetos executivos.

Os recursos disponibilizados para o Avançar Cidades – Mobilidade Urbana são de financiamento, oriundos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Após a seleção final pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, os municípios têm até um ano para contratar a proposta com o agente financeiro. Ponta Porã, Paraíso das Águas e Sonora foram selecionados em setembro de 2018 e assinaram a contratação no último mês de março.

Também participaram do evento os secretários Sergio de Paula (Gestão Política), Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), Carlos Alberto de Assis e Geraldo Resende (Saúde), os senadores Nelsinho Trad e Simone Tebet, os deputados federais Rose Modesto, Beto Pereira e Luiz Ovando, além de deputados estaduais, mais de 30 prefeitos e vereadores.

Paulo Fernandes – Subsecretaria de Comunicação

Fotos: Chico Ribeiro