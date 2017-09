MS recebe certificação internacional do BID para compras de até US$ 5 milhões

A certificação de Mato Grosso do Sul com a nova liberação salta de US$ 100 mil para US$ 5 milhões / Reprodução

Reflexo do novo formato da Central de Compras do Governo do Estado, Mato Grosso do Sul contabiliza mais uma grande conquista: a certificação internacional pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), para compras internacionais com valor estimado em até US$ 5 milhões. No Brasil, apenas o sistema ComprasNet utilizado pelo Governo Federal possuí credenciamento para compras internacionais.



Resultado de um processo de acreditação no atual sistema de compras do Estado, o SGC (Sistema Gestor de Compras), a certificação de Mato Grosso do Sul com a nova liberação salta de US$ 100 mil para US$ 5 milhões. Iniciada em 2015, a ação é resultado de um trabalho integrado das Superintendência de Compras Públicas e Gestão da Informação.



Na prática, de acordo com o secretário de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, além de uma ferramenta eficaz no controle dos gastos públicos, a certificação pelo BID reflete a transparência como vem sendo conduzido o sistema de compras públicas em Mato Grosso do Sul. “O pregão eletrônico tem se consagrado a principal ferramenta da nossa administração na área de compras governamentais. É a modalidade mais econômica, rápida e transparente, porque a sociedade pode acompanhar pela internet as compras realizadas pelo Governo e quando abrimos essa ferramenta para novos fornecedores, inclusive fornecedores internacionais, conseguimos otimizar ainda mais nossa busca pelo menor preço”, resume Assis.



Preço, qualidade e prazo de entrega

Por determinação do Governador Reinaldo Azambuja, todo processo licitatório tem base em três pilares: menor preço, produto de qualidade e entrega do que foi adquirido dentro do prazo estabelecido. A estratégia vem contabilizando resultados importantes. Só no ano passado, A Central de Compras deixou de gastar R$ 1 bilhão, comprando bem. Para se ter uma ideia, em uma licitação recente para a aquisição de 1.800 aparelhos de ar condicionado, incluindo o serviço de instalação, uma pesquisa de mercado revelava que o Executivo Estadual gastaria em média de R$ 10,5 milhões. Após o trâmite da licitação, realizada por meio de pregão eletrônico, o Governo assinou ata para aquisição desses equipamentos no valor de R$ 6,7 milhões, ou seja, foram R$ 3,8 milhões que deixaram de sair dos cofres estaduais, com a realização de apenas uma licitação.



Em outra licitação, desta vez para aquisição de pneus para reposição dos veículos da frota estadual, a pesquisa de mercado apontava uma despesa de R$ 26,5 milhões. Com a realização da licitação, também por meio de pregão eletrônico, o valor baixou para R$ 18,8 milhões, gerando uma economia de R$ 7,7 milhões ao Executivo Estadual.



A gestão eficiente nas compras públicas também vem produzindo resultados importantes nas compras diretas. De acordo com o superintendente de Licitação, Marcus Vinicius Costa, hoje o Governo do Estado utiliza a prerrogativa de aguardar a manifestação das empresas por seis horas, via sistema de compras, para aquisição de qualquer produto. A estratégia, segundo ele, é eficiente e produz uma economicidade importante. “Só nos primeiros sete meses deste ano, já produzimos uma economia de R$ 1,2 milhão, fruto do comprometimento dos nossos servidores que também vem adotando, na prática, esse conceito de economia presente na gestão”, explica.



Entregas

A modernização dos processos utilizados na central de compras vem contribuindo significativamente para a produção de resultados positivos. Com a nova plataforma digital do e-Fornecedor, os fornecedores poderão enviar todos os documentos via sistema, não sendo mais necessário o envio de documentos físicos. O novo módulo, já em fase de produção, chega para facilitar todos os processos de compras do Estado. O sistema vai permitir a manutenção de um cadastro completo e atualizado, controle de documentos, certidões e prazos de validade de forma mais eficiente, certificando empresas para participação de pregões eletrônicos e a manutenção de um histórico de penalidades das empresas de fácil consulta.



A padronização dos itens a serem adquiridos pelo Estado também reflete eficiência com o novo Catalogo de Serviços e Materiais que traz uma nova forma mais clara e objetiva de Padronização. Já o Plano de Compras 2018, com previsão de lançamento para o mês de novembro, pretende antecipar a relação de todos os produtos que o Governo pretende adquirir no próximo ano, para que os fornecedores do Estado possam se programar para vender para o Estado.



Ações importantes que vem garantindo maior eficiência do gasto público e melhor aplicabilidade dos recursos.

Rejane Monteiro – Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD)

Foto: David Majella

