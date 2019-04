MS recebe atendimento gratuito do Negócio a Negócio para mais de 6 mil empresas

Para fortalecer ainda mais o empreendedorismo e a legalização das empresas, a Sala do Empreendedor também é um dos focos do Cidade Empreendedora - Foto: Divulgação

O atendimento é direcionado aos empresários locais com orientação técnica e consultoria na área de finanças, pessoas e marketing, objetivo de levar informações e desenvolver a gestão dos negócios

Com o objetivo de auxiliar nas principais dificuldades encontrados no dia a dia da gestão do negócio e indicar soluções alinhadas às necessidades diagnosticadas, a consultoria Negócio a Negócio desenvolvida pelo Sebrae/MS chega ao estado de Mato Grosso do Sul neste mês e permanece até junho com a expectativa é atender 6.420 empresas in loco de porte MEI, ME e EPP nos municípios de Bonito, Campo Grande, Dourados, Coxim e Três Lagoas, de forma totalmente gratuita.

As empresas que receberem o atendimento poderão ter seu estabelecimento sinalizado com um adesivo apontando que o Sebrae esteve na sua empresa, indicando que o estabelecimento busca constante aperfeiçoar na gestão do seu negócio. O atendimento é individualizado e gratuito, acontecendo no próprio estabelecimento, observando a sua realidade e identificando, presencialmente, outros possíveis pontos de melhoria.

“A orientação consiste na aplicação de diagnóstico empresarial com recomendações para os empresários aprimorarem o seu negócio, procurando auxiliar em seus pontos e fortes e identificar as suas oportunidades de melhoria. Também é entregue um de caderno de ferramentas com soluções alinhadas às necessidades diagnosticadas”, afirmou a analista do Sebrae/MS, Viviane Santos.

Sala do Empreendedor

Para fortalecer ainda mais o empreendedorismo e a legalização das empresas, a Sala do Empreendedor também é um dos focos do Cidade Empreendedora. O local reúne diversos serviços de interesse dos empreendedores, principalmente, de microempreendedor individual, tais como orientações gerais sobre a categoria, abertura de MEI, regularização da microempresa, orientação técnica para a formalização da MEI, entre outros. As ações do Negócio a Negócio também fazem parte das iniciativas da sala do Empreendedor.

A Sala do Empreendedor funciona de segunda à sexta-feira, em horário comercial. Informações podem ser obtidas no telefone 0800 570 0800.