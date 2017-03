MS prepara adesão ao Plano Nacional da Cultura Exportadora

Ainda neste semestre Mato Grosso do Sul deve aderir ao PNCE (Plano Nacional da Cultura Exportadora), constituindo um Comitê estadual com a participação de diversos atores, entre os quais o Sistema S, bancos e órgãos públicos. O esforço é para diversificar as exportações e capacitar pequenas e médias empresas a aderirem ao comércio exterior, atualmente concentrado nas grandes empresas e na venda de produtos primários, como carne, grãos e minérios.

O assunto foi tratado nesta quarta-feira (8) em evento na sede do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, em Brasília, com a presença do ministro Marcos Pereira, empresários e técnicos do setor. Mato Grosso do Sul foi representado pelo superintendente de Apoio aos Negócios Empresariais, Bruno Gouveia Bastos, e pelo coordenador de Apoio aos Negócios Internacionais, Luciano Barbosa Rodrigues, ambos da Semade (Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento). Presente também Fernanda Barbeta, do Centro Internacional de Negócios da FIEMS (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul).

“Viemos ouvir o que outros estados e o MDIC têm feito e pretendemos ainda neste semestre aderir ao PNCE constituindo um comitê estadual. O lançamento deve ser, provavelmente, junto com o Programa Brasil Mais Produtivo com ações concretas”, disse o superintendente. O objetivo ao aderir ao Plano é fazer com que Mato Grosso do Sul exporte mais produtos industrializados. Para isso será preciso ampliar a base exportadora atingindo as pequenas e médias empresas, explicou.

“Hoje as exportações de Mato Grosso do Sul estão concentradas nas grandes empresas de celulose, da carne, açúcar, minério, milho e soja”, ponderou. O Estado tem apoiado o comércio exterior, mas não dispõe de um plano com ações direcionadas. Os desafios começam pela logística, viabilização do porto seco, instalação de aduanas nas principais cidades fronteiriças, citou Bruno Bastos.

O Plano

O PNCE é coordenado pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio e reúne iniciativas de instituições parceiras nacionais e estaduais, com o objetivo de aumentar a base exportadora, estimulando a inserção de empresas de pequeno porte no mercado externo. “Para este ano, estão previstas mais de 200 ações de apoio às exportações a serem executadas pelo MDIC e seus parceiros. Pretendemos melhorar a competitividade do setor que mais gera empregos no Brasil e auxiliar empresas de pequeno e médio portes a conquistar espaço no concorrido mercado internacional”, afirmou o ministro.

Em 2016, o PNCE foi lançado em 20 unidades da federação, com o apoio de 144 instituições parceiras nacionais e estaduais, atendendo dez mil empresas. As ações desenvolvidas no âmbito do PNCE contribuíram para que 4.735 empresas exportassem pela primeira vez no ano passado.

Em 2017, além das ações de capacitação de empresas, o PNCE prevê a integração entre política industrial e política de apoio às exportações, realizada a partir da convergência entre o PNCE e o Brasil Mais Produtivo; bem como o lançamento do Portal PNCE, área pública do Sistema PNCE que irá divulgar casos de sucesso, a programação de atividades nos estados, a fim de permitir a inscrição de empresas, o atendimento personalizado de dúvidas das empresas cadastradas, além de aprimorar a comunicação e troca de informações entre os Comitês Estaduais do PNCE.

As empresas atendidas pelo PNCE contarão em 2017 com um instrumento adicional de apoio. Por meio da parceria entre MDIC e CNI (Confederação Nacional da Indústria), as empresas poderão fazer parte do Rota Global, programa desenvolvido pela Confederação em parceria com a União Industrial Argentina (UIA) e o Parque Tecnológico de Extremadura na Espanha (Fundecyt-Pctex). A iniciativa ajudará 500 indústrias a começar a exportar e terá R$ 1,2 milhão em recursos.

O Rota Global oferecerá consultoria completa para empresas não exportadoras empreenderem no mercado internacional, com diagnóstico, desenho de estratégia de exportação e acompanhamento da execução do plano. Em julho, será aberto o prazo para indústrias interessadas se inscreverem. Negócios de todos os portes, setores e estados poderão participar.

A meta é traçar o diagnóstico de 500 empresas, desenvolver planos de negócios para 200 delas e, ao final do projeto, em 2018, ter ao menos 100 novas empresas com operação concreta de exportação. Por ser fruto de uma parceria internacional, o Rota atenderá indústrias no Brasil (75%), na Argentina (20%) e na Espanha (5%). Nacionalmente, a execução do projeto contará com o apoio dos Centros Internacionais de Negócios das federações de indústrias dos estados e do Distrito Federal.

(Com informações da Assessoria do MDIC)

