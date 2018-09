MS pode ganhar linha aérea de Ponta Porã até São Paulo

Govenrandor Reinaldo Azambuja em reunião com representantes da Azul Linhas Aéreas - Divulgação

Mato Grosso do Sul pode ganhar mais um voo direto, ligando rota considerada estratégica para a economia do Estado: Ponta Porã a Campinas, no Estado de São Paulo. A proposta de operar a linha área foi apresentada nessa terça-feira (18) por equipe da Azul Linhas Áreas em reunião com o governador Reinaldo Azambuja e será analisada por equipe do governo para verificar a viabilidade do projeto.

“Da nossa parte, o interesse é total”, destacou o governador Reinaldo Azambuja, esclarecendo que a proposta só precisa ser analisada pela equipe técnica do governo para ser concretizada. “Temos uma população grande na região que será beneficiada. São produtores, universitários, empresários. É um voo interessante para nós e para vocês (Azul)”, avalia.

Para o diretor-presidente da Fundação de Turismo do Estado (Fundtur), Bruno Wendling, a abertura da linha aérea irá fortalecer o mercado hoteleiro de Ponta Porã. “Turismo de compras já é fortalecido na região e agora começamos a fortalecer a rede hoteleira. Com o voo direto, naturalmente, o fluxo de visitantes aumenta. As pessoas podem até ir fazer compras do outro lado da fronteira, negócios, mas ficam hospedados em Ponta Porã”, destaca.

O diretor de Distribuição e Alianças da Azul, Marcelo Bento, explica que, inicialmente, a proposta é que os voos sejam disponibilizados três vezes por semana, entre o aeroporto de Ponta Porã e o de Viracopos, em Campinas. O fluxo semanal previsto é de cerca de 270 passageiros. “Nós acreditamos no potencial de viagem de negócios para a região. A localização do município é estratégica, com Pedro Juan no outro lado da fronteira”, frisa Bento.

Voos

Se concretizada, essa será a primeira linha aérea saindo direto de Ponta Porã até o Estado de São Paulo. Nos últimos anos, quatro municípios ganharam linhas áreas no Estado: Dourados, Três Lagoas, Bonito e Corumbá, sendo a Azul a única empresa a operar nesses locais. Azambuja ainda lembrou que a sua gestão foi responsável por oferecer incentivos e reduzir a alíquota de ICMS para incentivar a ampliação das operações aéreas no Estado.