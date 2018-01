MS participa, neste fim de semana, de mobilização nacional contra o uso de álcool por motoristas  

Campo Grande (MS) – Mato Grosso do Sul, por meio das policiais Militar e Civil, também realiza neste sábado (13.1) mais uma operação Lei Seca, que marca o início das ações do calendário de mobilização nacional, que tem como meta diminuir os índices de acidentes decorrentes da combinação álcool e direção. A iniciativa está dentro do Fórum Permanente das Operações Lei Seca.

As ações que acontecem simultaneamente em todo Brasil ocorrerão entre às 16h de sábado e 4h da manhã de domingo (14.1), e consiste na realização de diversas atividades. As rodovias estaduais também terão operações realizadas pelo 14º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv).

Em 2017, essa mesma ação abordou 19,3 mil motoristas pelo país, dos quais 2,5 mil estavam com sintomas de embriaguez.

