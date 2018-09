MS participa de mobilização nacional para prevenção contra peste suína africana

Juntos, Governo de Mato Grosso do Sul, órgãos federais e entidades do setor produtivo, estão se mobilizando para barrar a entrada do vírus da Peste Suína Africana (PSA) no Brasil.

Por ter uma faixa extensa de fronteira seca com o Paraguai e Bolívia, Mato Grosso do Sul precisa reforçar essas medidas de vigilância sanitária nesses locais e informar sobre a gravidade da doença e as formas de evitar o contágio dos animais.

A PSA é uma doença viral, grave que já atinge a Rússia, Polônia, Bélgica, China e África. O Governo Federal já suspendeu as importações de produtos desses países. Agora, serão reforçadas a fiscalização e ações preventivas conjuntas da Iagro e Superintendência Federal de Agricultura de MS na região de fronteira.

Atualmente, existem no Estado, 365 granjas comerciais, com um rebanho de 1,263 milhão suínos. As granjas que produzem para a indústria já seguem um protocolo de biossegurança rigoroso, que será reforçado. Na Agraer, os técnicos vão intensificar a orientação aos produtores de pequenas granjas de suínos. A mobilização é no intuito de chamar a atenção de todos sobre a gravidade do problema.

Mas é importante também que a população colabore, evitando o contato com suídeos (javalis) silvestres ou domésticos doentes ou encontrados mortos. O Serviço Veterinário Oficial (SVO) deve ser notificado quanto a qualquer caso de doença hemorrágica ou de mortalidade anormal de suídeos silvestres ou domésticos.

Os criadores de suínos, sejam comerciais ou não, devem reforçar as práticas e cuidados de biossegurança, e notificar o Serviço Veterinário Oficial sobre eventual ocorrência de mortalidade anormal em suínos.

As pessoas que viajam para países onde existem registros da PSA, não devem visitar locais de criação de suínos. Se tiverem tido algum contato com esses animais, devem realizar a higienização imediata de calçados e roupas usadas, e, pelo período de sete a 15 dias evitar o contato com suínos domésticos.

A doença não oferece risco à saúde humana, mas pode dizimar plantéis de suínos, sendo altamente infecciosa, o que exige o sacrifício dos animais. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento disponibiliza o telefone 0800 704 1995 para esclarecimento e dúvidas.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)