MS participa da 2ª edição FIT Pantanal que tem como tema a sustentabilidade

Os destinos turísticos sul-mato-grossenses serão representados na 2ª edição da Feira Internacional do Turismo do Pantanal (FIT Pantanal). A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), contará com um estande para a exposição de material promocional e atendimento ao público interessado no turismo do Estado.

Com o tema “Sustentabilidade para o Desenvolvimento do Turismo”, o evento acontece de 20 a 23 de abril de 2017, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá (MT). Nos quatro dias de programação da Feira, ocorrerão encontros institucionais, palestras, oficinas, atendimento empresarial, além de serem apresentados produtos de turismo de aventura, social e cultural.

O diretor-presidente da Fundtur, Bruno Wendling, destaca a relevância da participação do Estado na FIT Pantanal. “Estarmos num evento onde a sustentabilidade é o principal tema discutido é de extrema importância, já que Mato Grosso do Sul é reconhecido como um destino de turismo sustentável e responsável. Além disso, uma ótima oportunidade de aproximação com o estado de Mato Grosso e de integração do Pantanal”, salienta.

Foi organizada também uma caravana, em parceria com o Sebrae, para que os empresários do setor turístico sul-mato-grossense participem da rodada de negócios que acontecerá durante o evento.

Débora Bordin – Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur)

Foto: Alexandre Socci

