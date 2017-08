MS participa com repente e poesia no circuito nacional de oralidades do SESC

Valorizando a vertente literária em suas principais formas de expressão o Projeto "Arte da Palavra", possui grande abrangência no território nacional, com envolvimento de 12 estados e a expertise do SESC. Em seu primeiro ano de realização, 2017, tem impulsionando e promovido um diálogo profícuo que envolve regiões diferentes e seus autores, declamadores (tradicionais ou performáticos), oficineiros, contadores de história, mediadores e muitos outros participantes da cadeia literária, afirmando-se como um importante espaço de oportunidade para o desenvolvimento do setor.

Dividido em três eixos, abrange: o Circuito Criação Literária, o Circuito Nacional de Autores e o Circuito Nacional de Oralidades, sendo este último um espaço privilegiado que resgata e oportuniza a mediação da produção literária escrita por meio das declamações, performances ou contações de história, promovendo um contato com o público por meio de linguagens que costumeiramente facilitam a aproximação e entrada das pessoas no universo da literatura, além de ser um faceta bastante atual e que tem ganhado força no universo literário nacional por meio de diversos movimentos como por exemplo o slam de poesias, entre outros.

Segundo Marcelle Saboia foram levados diversos nomes da literatura Sul-mato-grossense e quatro nomes foram selecionados, Ruberval Cunha, Emmanuel Marinho, Elias Borges e Henrique Meireles. É muito interessante ter esses quatro participantes do Estado”, afirma Marcelle a analista de Cultura do Sesc Corumbá. Ao todo, quase 100 escritores que estão percorrendo o País e contemplando 48 cidades.

Após participação que agradou bastante os participantes, no Circuito Nacional de Criação Literária em Paraty, em maio deste ano, Ruberval Cunha se faz presente no Circuito Nacional de Oralidades com o espetáculo "Passaporte Poético" em uma turnê que envolve Vitória, Colatina, São Mateus , ESEM e Paraty entre os dias 21 e 25 de Agosto.

Considerado por muitos o principal expoente da poesia oral em Mato Grosso do Sul, o poeta-repentista e ator performático Ruberval é o criador do Improviso guaicuru, modalidade de repente que mescla o discurso poético, elementos da linguagem teatral e a co-participação do público por meio de palavras diversas, as quais costura por meio do improviso em uma produção instantânea. Além do seu já consagrado improviso guaicuru e um breve free-style, o poeta também inclui no espetáculo a performance "Feras sem Jaula" que já conquistou prêmios como o 1º lugar na Noite Nacional da Poesia (União Brasileira de Escritores/MS) e 1º lugar - língua portuguesa - no Concurso Internacional de Declamação “Eng.º Enrique Salazar Cavero” (CLIPE – RS).

Elogios ao improviso guaicuru e ao seu criador também tem vida na voz de grandes nomes da cultura nacional, entre eles Wally Salomão(2003) e Affonso Romano de S’antanna, entre outros, em eventos da Noite Nacional da Poesia. Segundo Joaquim Moncks, Conferencista, Ex-deputado pelo Rio Grande do Sul e Presidente da Casa do Poeta Brasileiro, Ruberval Cunha é um Gênio da Oralidade. Crê em Deus como grande amigo e credita a ele o seu dom.

Apesar de ter grandes projetos culturais que envolvem todo o Brasil, como o Palco Giratório e o Sonora Brasil, o Sesc ainda não contava com algo do mesmo porte na área literária. “Sempre trabalhamos regionalmente com cafés literários e outros eventos que destaquem a literatura, mas nunca contamos com algo mais abrangente”, explica Marcelle.

Francielle Gadotti que atua como Assessora Técnica do SESC MS destaca a importância de projetos dessa natureza e a troca de bagagem entre os participantes, ressaltando que assim como tem enviado ótimos representantes Campo Grande e Corumbá tem recebido excelentes participantes, possuindo uma agenda que vale a pena conferir.





