MS no Rádio: estreia neste fim de semana programa voltado à comunidade rural

Campo Grande (MS) – O programa “MS no Campo”, realizado pela Subsecretaria de Comunicação do Governo do Estado, estreia neste fim de semana. Com o objetivo de levar as principais notícias do setor agropecuário a toda comunidade rural, o programa vai ao ar semanalmente, transmitido na grade de programação de mais de 100 emissoras de rádio com alcance em todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. O conteúdo também está disponível no Portal MS, site oficial do Governo do Estado.

MS no Campo é dividido em dois blocos de dez minutos cada e vai abordar temas como agricultura familiar, economia, agenda rural, serviços de agrometeorologia, dicas técnicas, receitas, saúde e direitos dos trabalhadores, orientações de segurança, entrevistas com especialistas e informações de utilidade pública, além de dar conhecimento público às ações de Governo.

?Nessa edição de estreia, o programa traz informações sobre a Central de Abastecimento (Ceasa) de Dourados, linhas de financiamento do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), entrevista sobre os laboratórios credenciados em Mato Grosso do Sul para diagnóstico do mormo, doença que ataca os equídeos, e notícias da Exposição Agropecuária de Campo Grande (Expogrande).

Produzido pelas jornalistas Livia Machado e Katiuscia Fernandes, com edição de Fernando Blank, o programa conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) e Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), órgãos ligados à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Edemir Rodrigues

Ouça o MS no Campo:

Bloco 1:

Bloco 2:

