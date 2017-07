“MS no Campo” vai explicar os benefícios do Plano Safra para empresários do setor rural

Campo Grande (MS) – Com o objetivo de levar informações atuais e relevantes para o agronegócio, o Programa “MS no Campo” retorna às emissoras de Mato Grosso do Sul para tratar de investimentos e melhorias para setor, principalmente no aspecto econômico. Entre os temas da edição deste fim de semana está o Plano Safra, do Banco do Brasil, que de acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) pode auxiliar os produtores nas atividades que envolvem a cultura dos grãos, tendo em vista a colheita recorde de soja e milho.

O programa vai trazer também, entrevista com a deputada federal e vice-presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, Tereza Cristina. No bate-papo, a parlamentar explica as mudanças e impactos para empregadores e trabalhadores propostas pela Reforma Trabalhista, mais especificamente, para o setor rural.

Nesta edição o ouvinte vai poder conferir como fica a previsão do tempo depois da frente fria que ocasionou geadas em muitos municípios do Estado; material exclusivo sobre as ações do mês da agricultura familiar; incentivos para abertura da nova linha de produção da Fibria, empresa líder na produção de celulose, instalada em Três Lagoas, além da agenda cultural.

O programa é semanalmente distribuído para as emissoras de rádio parceiras, além de ser disponibilizado para download no portal oficial de notícias do Governo, o Portal MS. As emissoras têm a possibilidade de veicular no horário desejado, de acordo com pesquisas locais de audiência.

A produção é das jornalistas Lívia Machado e Katiuscia Fernandes, com edição de Fernando Blank, e conta com apoio do Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ligadas à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

Ouça e confira o conteúdo do programa “MS no Campo” agora.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Agraer

