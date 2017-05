“MS no Campo” orienta produtores rurais sobre destinação das embalagens de agrotóxicos

Campo Grande (MS) – Empresários e trabalhadores do setor rural podem conferir neste fim de semana as principais notícias e ações do Governo do Estado sobre assuntos relacionados ao agronegócio local. Na quinta edição do “MS no Campo” o destaque é a fiscalização da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), para garantir o uso e armazenamento correto das embalagens de agrotóxicos.

O informativo também aborda os detalhes do Programa “Agro Mais”, do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa) e que será implementado em Mato Grosso do Sul no dia 16 de maio. Na dica do técnico, o pecuarista vai aprender como aproveitar o período de vacinação contra a febre aftosa para imunizar o rebanho de outras zoonoses.

O programa vai trazer ainda, os detalhes da meteorologia para a cultura dos grãos; agenda rural; dicas de segurança, e os investimentos do executivo estadual para facilitar o escoamento da produção do assentamento Santa Guilhermina, localizado no distrito de Água Fria, em Maracaju.

O “MS no Campo” é semanalmente distribuído para as emissoras de rádio parceiras, além de ser disponibilizado para download no portal oficial de notícias do Governo, o Portal MS. As emissoras tem a possibilidade de veicular no horário desejado, de acordo com pesquisas locais de audiência.

A produção é das jornalistas Lívia Machado e Katiuscia Fernandes, com edição de Fernando Blank, e conta com apoio do Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ligadas à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

Ouça e confira o conteúdo do programa MS no Campo agora.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

