MS no Campo detalha mudanças na pesca com as regras do “Cota Zero”

Campo Grande (MS) – O MS no Campo desta semana destaca que já estão em vigor as novas regras do decreto que estabelece o “Cota Zero”. O programa traz a entrevista com o secretário-adjunto da Semagro, Ricardo Senna, que esclarece o que pode e o que não pode, inclusive, já nesta temporada de pesca de 2019.

Senna explica que as novas regras regulamentam a atividade de pesca amadora e esportiva e não interferem em nada na pesca profissional.

O programa traz ainda um bate-papo com o tenente-coronel da Polícia Militar Ambiental, Edmilson Queiroz. Ele fala sobre o período de pesca, atenta sobre às novas regras do “Cota Zero” e traz um balanço sobre os trabalhos realizados na operação Carnaval nos rios de Mato Grosso do Sul.

O MS no Campo traz também as reportagens de Paulo Yafusso sobre o aumento de 236% nas exportações da carne de tilápia – um novo e importante nicho de mercado, e de Karla Tatiane sobre a programação extensa da Expogrande 2019.

E a nossa Agenda Rural com informações sobre os principais eventos que movimentam o setor agropecuário no Estado e no País.

Semanalmente distribuído para aproximadamente cem emissoras de rádio parceiras, com alcance nos 79 municípios por meio de frequência FM, o programa ainda é disponibilizado para download no portal oficial do Governo de Mato Grosso do Sul, Portal MS .

A produção, reportagem e apresentação é da jornalista Katiuscia Fernandes, com edição de Fernando Blank, e conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ambas ligadas à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro). Ouça agora .

