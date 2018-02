MS no Campo destaca que foi prorrogado prazo para que os produtores se cadastrem no CAR – Cadastro Ambiental Rural

Campo Grande (MS) – O programa “MS no Campo” retorna às emissoras estaduais em mais uma edição. Com o objetivo de levar as principais informações do setor rural aos trabalhadores e empresários do ramo.

Neste primeiro “MS no Campo” de 2018 o destaque é para a prorrogação do prazo do CAR – Cadastro Ambiental Rural. O programa ouviu a diretora de Desenvolvimento do Imasul e coordenadora do Projeto CAR Fundo Amazônia e ela nos explicou que além do novo prazo nada mudou.

O ouvinte “MS no Campo” vai conferir ainda que com uma força-tarefa montada pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), vai orientar os proprietários de granjas sobre a prorrogação do prazo para adequação as novas normas do MAPA.

E tem ainda “Dicas de Segurança no Campo” com a Delegada Sidneia Tobia e “Agenda Rural”.

Semanalmente distribuído para aproximadamente cem emissoras de rádio parceiras, com alcance nos 79 municípios por meio de frequência AM e FM, o programa ainda é disponibilizado para download no portal oficial do Governo de Mato Grosso do Sul, Portal MS. As emissoras têm a possibilidade de veicular o programa no horário desejado, de acordo com pesquisas locais de audiência do público-alvo do produto.

A produção, reportagem e apresentação é da jornalista Katiuscia Fernandes, com edição de Fernando Blank, e conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ambas ligadas à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro). Ouça agora.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)