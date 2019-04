MS no Campo destaca participação do Governo do Estado na 81ª Expogrande

Campo Grande (MS) – A edição de número 81 da Expogrande teve sua abertura oficial na noite desta quinta-feira (4.4) e esse é um dos destaques do MS no Campo desta semana.

Durante a solenidade, que contou com a presença dos ministros da Agricultura, Tereza Cristina e do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, o governador Reinaldo Azambuja destacou a importância da Feira e falou sobre os desafios do setor.

Luciano Chiochetta – diretor presidente da Iagro detalha a portaria do Ministério da Agricultura que proíbe a comercialização das doses remanescentes da vacina contra Aftosa de 5 ml. Ele explica que a determinação é uma resposta aos questionamentos das agências de defesa sobre a destinação dessas vacinas que estão em estoque nas revendas.

O MS no Campo traz também as reportagens de Bruno Chaves sobre Mato Grosso do Sul liderar o ranking de geração de empregos no campo, e de Karla Tatiane sobre os casos de raiva que foram diagnosticados pelo interior do Estado.

Tem ainda a nossa “Agenda Rural” com informações sobre os principais eventos que movimentam o setor agropecuário no Estado e no país.

Semanalmente distribuído para aproximadamente cem emissoras de rádio parceiras, com alcance nos 79 municípios por meio de frequência FM, o programa ainda é disponibilizado para download no portal oficial do Governo de Mato Grosso do Sul, Portal MS.

A produção, reportagem e apresentação é da jornalista Katiuscia Fernandes, com edição de Fernando Blank, e conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ambas ligadas à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro). Ouça agora.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)