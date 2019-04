MS no Campo destaca o ritmo acelerado dos processos de regularização fundiária no Estado

Campo Grande (MS) – O MS no Campo traz uma entrevista com o gerente de Regularização Fundiária da Agraer/MS, Jadir Bocatto. Ele faz um panorama do andamento dos processos de regularização fundiária em Mato Grosso do Sul. Segundo ele o governador Reinaldo Azambuja tem priorizado a questão e a resolução da questão se tornou uma bandeira de sua gestão.

Em outra reportagem, o tenente coronel da Polícia Militar Ambiental, Ednilson Queiroz explica que já está disponível a nova edição da Cartilha do Pescador. A publicação traz todas as alterações nas regras da pesca para os rios de Mato Grosso do Sul instituídas pelo decreto “Cota Zero”.

O MS no Campo traz também as reportagens de Paulo Yafusso sobre a entrega da primeira de dez Centrais de Comercialização da Agricultura Familiar, no município de Sonora, de Karla Tatiane sobre os números do FCO e ainda de Bruno Chaves sobre a produção recorde de grãos no Estado.

Tem ainda a nossa “Agenda Rural” com informações sobre os principais eventos que movimentam o setor agropecuário no Estado e no País.

Semanalmente distribuído para aproximadamente cem emissoras de rádio parceiras, com alcance nos 79 municípios por meio de frequência FM, o programa ainda é disponibilizado para download no portal oficial do Governo de Mato Grosso do Sul, Portal MS.

A produção, reportagem e apresentação é da jornalista Katiuscia Fernandes, com edição de Fernando Blank, e conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ambas ligadas à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro). Ouça agora.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)