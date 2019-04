MS no Campo destaca o lançamento da 7ª edição da Campanha de Prevenção e Combate aos incêndios florestais

Campo Grande (MS) – A parceria do Governo do Estado com a Reflore/MS e Famasul, na realização da sétima edição da Campanha de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, é um dos destaques do MS no Campo desta semana. O presidente da Reflore Moacir Reis fala sobre a programação para esta edição que tem como foco além dos produtores rurais, os estudantes.

O programa ainda traz uma reportagem sobre a medida do Governo do Estado que irá beneficiar mais de seis mil produtores rurais em todo o Estado. É a prorrogação dos incentivos fiscais concedidos às cooperativas de eletrificação rural. O presidente da OCB/MS, Celso Ramos Régis fala sobre a satisfação em ver a disposição do Governo em valorizar a categoria.

O MS no Campo traz também as reportagens de Paulo Yafusso com o Giro de Notícias do campo, de Karla Tatiane as variações do preço do litro do leite em Mato Grosso do Sul.

Tem ainda a nossa “Agenda Rural” com informações sobre os principais eventos que movimentam o setor agropecuário no Estado e no País.

Semanalmente distribuído para aproximadamente cem emissoras de rádio parceiras, com alcance nos 79 municípios por meio de frequência FM, o programa ainda é disponibilizado para download no portal oficial do Governo de Mato Grosso do Sul, Portal MS.

A produção, reportagem e apresentação é da jornalista Katiuscia Fernandes, com edição de Fernando Blank, e conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ambas ligadas à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro). Ouça agora.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom).