MS no Campo destaca o bom desempenho do Agronegócio para o PIB e a geração de empregos

Campo Grande (MS) – O programa “MS no Campo” retorna às emissoras estaduais em mais uma edição. Com o objetivo de levar as principais informações do setor rural aos trabalhadores e empresários do ramo.

Entre os destaques desta semana o bom desempenho do PIB de Mato Grosso do Sul, que atingiu R$ 83,1 bilhões em 2015, segundo relatório de contas públicas divulgado pelo IBGE. O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck explicou que no período de fraco desempenho da indústria e do comércio, o agronegócio foi o responsável por minimizar a retração da economia.

O ouvinte vai conferir ainda que o saldo positivo na geração de empregos também teve influência do setor rural. De acordo com o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Ricardo Sena, os números se dão devido a uma série de políticas de indução do desenvolvimento econômico. Juntos comércio e serviços geraram quase mil vagas, seguidos pela agropecuária, que foi responsável por 310 postos de trabalho.

O “MS no Campo” traz ainda os detalhes sobre o lançamento de um novo aplicativo que pode tornar Mato Grosso do Sul referência em sanidade animal – é o “Resenha Virtual”. O programa traz ainda Dicas da Polícia Civil com a delegada Sidneia Tobias e Agenda Rural.

O programa é semanalmente distribuído para aproximadamente cem emissoras de rádio parceiras, com alcance nos 79 municípios por meio de frequência AM e FM, além de disponibilizar para download no portal oficial do Governo de Mato Grosso do Sul, Portal MS. As emissoras têm a possibilidade de veicular o programa no horário desejado, de acordo com pesquisas locais de audiência do público-alvo do produto.

A produção, reportagem e apresentação é da jornalista Katiuscia Fernandes, com edição de Fernando Blank, e conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ambas ligadas à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Edemir Rodrigues