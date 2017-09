 “MS no Campo” destaca nesta semana lançamento do Programa Agro + MS

Campo Grande (MS) – O programa “MS no Campo” retorna às emissoras estaduais em mais uma edição. Com o objetivo de levar as principais informações do setor rural aos trabalhadores e empresários do ramo.

Esta semana o destaque é para o lançamento do programa Agro + MS. Criado com o objetivo de incentivar a competitividade do agronegócio brasileiro. A iniciativa é do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

A edição deste fim de semana também destaca os investimentos do Governo do Estado no município de Corumbá e a inauguração do frigorífico Caimasul, considerado o maior do Brasil para o abate de carne de jacaré. A unidade deve produzir 400 toneladas de carne desossada anualmente e milhares de peles para os mercados norte-americanos e asiáticos.

Segundo o governador Reinaldo Azambuja, o frigorífico vai elevar o potencial do Estado no cenário econômico além de contribuir com a geração de empregos.

O programa é semanalmente distribuído para aproximadamente cem emissoras de rádio parceiras, com alcance nos 79 municípios por meio de frequência AM e FM, além de disponibilizar para download no portal oficial do Governo de Mato Grosso do Sul, Portal MS. As emissoras têm a possibilidade de veicular o programa no horário desejado, de acordo com pesquisas locais de audiência do público-alvo do produto.

A produção é das jornalistas Katiuscia Fernandes e Lívia Machado, com edição de Fernando Blank, e conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ambas ligadas à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

Ouça e confira o conteúdo do programa MS no Campo.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Subcom

Veja Também

Comentários