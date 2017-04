“MS no Campo” destaca incentivos do governo para o fortalecimento da agricultura familiar

Campo Grande (MS) – O programa “MS no Campo” retorna às emissoras estaduais em mais uma edição com o objetivo de levar as principais informações do setor rural aos trabalhadores e empresários do ramo.

A primeira feira da agricultura familiar realizada pela Agraer na Santa Casa é destaque desta edição do Programa Rural produzido pela equipe de rádio da Subsecretaria de Comunicação de Mato Grosso do Sul. A ação visa impulsionar produtores na compra de alimentos para a cozinha do hospital.

A edição deste fim de semana também destaca a agrometeorologia voltada ao cultivo dos grãos; os incentivos gratuitos do governo para a capacitação dos produtores de leite; dicas sobre preservação da Polícia Militar Ambiental, além do balanço das ações de uma das maiores feiras agropecuária do Centro-Oeste, a Expogrande, encerrada no dia nove de abril (domingo).

O programa é semanalmente distribuído para aproximadamente cem emissoras de rádio parceiras, com alcance nos 79 municípios por meio de frequência AM e FM, além de ser disponibilizado para download no portal notícias oficial do Governo, o Portal MS. As emissoras tem a possibilidade de veicular o programa no horário desejado, de acordo com pesquisas locais de audiência do público-alvo do produto.

A produção é das jornalistas Lívia Machado e Katiuscia Fernandes, com edição de Fernando Blank, e conta com apoio da Agraer (Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural) e Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal), ambas ligadas à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

Ouça e confira o conteúdo do programa MS no Campo agora.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Néia Maceno

