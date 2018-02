MS no Campo destaca incentivo ao desenvolvimento

O MS no Campo desta semana destaca uma entrevista com o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck - Foto: Katiuscia Fernandes

O programa MS no Campo retorna às emissoras estaduais em mais uma edição. Com o objetivo de levar as principais informações do setor rural aos trabalhadores e empresários do ramo.

O MS no Campo desta semana destaca uma entrevista com o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck. Ele fala de investimentos e medidas para a indução do desenvolvimento de algumas regiões do nosso Estado.

O ouvinte vai conferir os detalhes sobre o lançamento da 13ª edição da Dinapec (Dinâmica Agrocupecuário). Durante o lançamento da feira, o governador Reinaldo Azambuja destacou a importância das pesquisas para o setor da agropecuária, que tem peso fundamental no crescimento do PIB do Estado, e afirmou que os investimentos em pesquisa podem tornar Mato Grosso do Sul o primeiro Estado “Carbono Neutro” do País.

O programa traz ainda todas as informações sobre os editais para que os agricultores familiares possam fornecer seus produtos para as escolas estaduais. A “Dicas de Segurança no Campo” é com a delegada Sidneia Tobias.

Semanalmente distribuído para aproximadamente cem emissoras de rádio parceiras, com alcance nos 79 municípios por meio de frequência AM e FM, o programa ainda é disponibilizado para download no portal oficial do Governo de Mato Grosso do Sul, Portal MS. As emissoras têm a possibilidade de veicular o programa no horário desejado, de acordo com pesquisas locais de audiência do público-alvo do produto.

A produção, reportagem e apresentação é da jornalista Katiuscia Fernandes, com edição de Fernando Blank, e conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ambas ligadas à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).