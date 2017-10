“MS no Campo” destaca esta semana a parceria do Governo com a prefeitura de Dois Irmãos do Buriti para reativar um frigorífico de filetagem de peixes

Campo Grande (MS) – O programa “MS no Campo” retorna às emissoras estaduais em mais uma edição. Com o objetivo de levar as principais informações do setor rural aos trabalhadores e empresários do ramo.

Esta semana o programa destaca que através de um convênio entre o Governo do Estado e a prefeitura de Dois Irmãos do Buriti, um frigorífico de filetagem de peixes, parado há 16 anos, será reativado. A ação faz parte de um pacote de medidas que pode tornar Mato Grosso do Sul um dos maiores produtores de peixe do País.

O ouvinte vai conferir ainda todas as informações sobre a aprovação do Programa de Regularização Fiscal de Mato Grosso do Sul (Refis). Uma possibilidade de acertar os débitos com o fisco, ficar com as contas em dia e ainda movimentar a economia do Estado.

O “MS no Campo” traz também informações sobre o trabalho da Agraer-MS e da Subsecretaria de Políticas Públicas para a Mulher em prol da mulher no campo; o lançamento de um pacote de ações para o fomento da pecuária; agenda rural, entre outros assuntos.

O programa é semanalmente distribuído para aproximadamente cem emissoras de rádio parceiras, com alcance nos 79 municípios por meio de frequência AM e FM, além de disponibilizar para download no portal oficial do Governo de Mato Grosso do Sul, Portal MS. As emissoras têm a possibilidade de veicular o programa no horário desejado, de acordo com pesquisas locais de audiência do público-alvo do produto.

A produção é das jornalistas Katiuscia Fernandes e Lívia Machado, com edição de Fernando Blank, e conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ambas ligadas à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

Ouça e confira o conteúdo do programa MS no Campo.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Edemir Rodrigues

