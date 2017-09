“MS no Campo” destaca curso de Boas Práticas Agropecuárias para técnicos do Precoce-MS

Campo Grande (MS) – O “MS no Campo”, programa de rádio da Subsecretaria de Comunicação do Governo do Estado retorna este fim de semana em mais uma edição voltada aos empresários e trabalhadores do setor rural. Entre os destaques está o lançamento do Programa “Agro Mais MS”, que tem o objetivo de fortalecer toda a cadeia do agronegócio, reduzir a burocracia, facilitar o trabalho dos produtores e aprimorar a qualidade e a sanidade dos produtos do setor. Na oportunidade, o governador Reinaldo Azambuja apresentou o curso de Boas Práticas Agropecuárias idealizado para capacitar os técnicos participantes do Precoce-MS, na garantia da produção de carne de qualidade.

O ouvinte vai conferir também a projeção da safra da soja para 2017/2018, e os investimento do executivo estadual para garantir mais eficiência na produção e no escoamento dessa cultura como: a instalação de dezessete novas estações meteorológicas, e a Rota Bioceânica (Rota da Integração Latino Americana), tanto rodoviária quanto ferroviária.

O “MS no Campo” traz ainda um bate-papo com o coordenador da Defesa Civil, coronel Isaias Bittencourt, sobre o número de registros de desastres naturais no Estado; dicas de segurança em áreas rurais, com a delegada da Polícia Civil, Sidnéia Tobias; os detalhes do edital de incentivo à pesquisa das culturas de soja e milho oferecido pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado do Mato Grosso do Sul (Fundect); agenda rural, entre outros assuntos.

O programa é semanalmente distribuído para as emissoras de rádio parceiras, além de ser disponibilizado para download no portal oficial de notícias do Governo, o Portal MS. As emissoras têm a possibilidade de veicular no horário desejado, de acordo com pesquisas locais de audiência.

A produção é das jornalistas Lívia Machado e Katiuscia Fernandes, com edição de Fernando Blank, e conta com apoio do Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ligadas à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

Ouça e confira o conteúdo do programa “MS no Campo”.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Iagro

