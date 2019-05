MS no Campo destaca Atualização Cadastral de propriedades e do estoque de bovinos e bubalinos em todo o Estado

Campo Grande (MS) – O Programa de Atualização do Cadastro das propriedades e Estoque de Bovinos e Bubalinos do Estado, e que deve ser realizado pelos pecuaristas acompanhando o calendário de vacinação e de registro é um dos destaques do MS no Campo desta semana.

O secretário em exercício da Semagro, Ricardo Senna, explica que esta é uma das ações consideradas fundamentais para alcançar o status sanitário de “Livre de Febre Aftosa Sem Vacinação”, previsto no Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA).

Em outra entrevista o Superintendente Rogério Beretta destacou que o produtor não será multado no ato da regularização do estoque e que o valor recolhido através de uma taxa será repassado ao Refasa (Reserva Financeira para Ações de Defesa Sanitária Animal), um Fundo criado pelo Governo do Estado destinado a indenizar os criadores caso haja necessidade de sacrifício de animais para erradicação de doenças.

O MS no Campo traz também as reportagens de Paulo Yafusso com o Giro de Notícias do campo, de Karla Tatiane sobre a pesquisa realizada pelo Senar e que pretende mapear a saúde da população rural em todo o país.

Tem ainda a nossa “Agenda Rural” com informações sobre os principais eventos que movimentam o setor agropecuário no Estado e no País.

Semanalmente distribuído para aproximadamente cem emissoras de rádio parceiras, com alcance nos 79 municípios por meio de frequência FM, o programa ainda é disponibilizado para download no portal oficial do Governo de Mato Grosso do Sul, Portal MS.

A produção, reportagem e apresentação é da jornalista Katiuscia Fernandes, com edição de Fernando Blank, e conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ambas ligadas à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro). Ouça agora.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)