MS no Campo destaca a entrega de 26 resfriadores a agricultores familiares de 23 municípios

Campo Grande (MS) – O programa “MS no Campo” retorna às emissoras estaduais em mais uma edição. Com o objetivo de levar as principais informações do setor rural aos trabalhadores e empresários do ramo.

Entre os destaques desta semana, a ação do Governo do Estado para agregar valor à produção leiteira, com a entrega de 26 resfriadores a agricultores familiares de 23 municípios. Os equipamentos foram adquiridos pelo Governo de MS por meio de dois convênios com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e a Caixa Econômica Federal (CEF). Juntos os dois contratos somam quase meio milhão de reais.

O ouvinte vai conferir ainda que Mato Grosso do Sul terá grupo de trabalho para monitorar mosca do estábulo. O superintendente de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar, Rogério Beretta explica que o trabalho será desenvolvido em conjunto pelas vinculadas da Semagro (Agraer, Iagro e Imasul), a Biosul – Associação dos Produtores de Bioenergia do MS, a Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS e a Assomasul – Associação dos Municípios.

O “MS no Campo” traz ainda os detalhes sobre a construção da Ceasa de Dourados. Segundo o governador Reinaldo Azambuja já está confirmada, para os próximos dias, a abertura do processo licitatório para construção, que terá investimentos de quase R$ 9 milhões.

O programa é semanalmente distribuído para aproximadamente cem emissoras de rádio parceiras, com alcance nos 79 municípios por meio de frequência AM e FM, além de disponibilizar para download no portal oficial do Governo de Mato Grosso do Sul, Portal MS. As emissoras têm a possibilidade de veicular o programa no horário desejado, de acordo com pesquisas locais de audiência do público-alvo do produto.

A produção, reportagem e apresentação é da jornalista Katiuscia Fernandes, com edição de Fernando Blank, e conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ambas ligadas à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro). Ouça agora.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro