Campo Grande (MS) – A edição desta semana do MS no Campo traz a entrevista com o superintendente de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Rogério Beretta. Ele vai falar sobre o Programa Nacional de Erradicação de Febre Aftosa (Pnefa), que prevê a retirada da vacinação no Brasil nos próximos anos, um dos temas que requer grande atenção dos estados são os fundos emergenciais.

Em Mato Grosso do Sul, a expectativa é que não sejam encontradas dificuldades para cumprimento das ações previstas no Plano para retirada da vacinação, considerando que a classe produtora sempre atuou como uma parceria importante do Governo.

O programa trata ainda do crescimento da área plantada junto com bom tempo que indicam aumento na safra de milho e a respeito das lavouras de soja onde cerca de 90% já foram colhidas no Estado de acordo com o Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio, o Siga-MS.

Na Agenda Rural, informações sobre os principais eventos que movimentam o setor agropecuário no Estado e no País você terá detalhes em relação aos trabalhos das equipes de controle da raiva da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) e a construção de uma agenda comum entre Brasil e Paraguai a respeito dos assuntos do Agronegócio.

Semanalmente distribuído para aproximadamente cem emissoras de rádio parceiras de frequência FM, com alcance nos 79 municípios, o MS no Campo ainda é disponibilizado para download no portal oficial do Governo de Mato Grosso do Sul, Portal MS .

Excepcionalmente nesta edição, a produção e apresentação são da jornalista Karla Tatiane com reportagens de Paulo Yafusso e Kelly Ventorim e edição de Fernando Blank.

O MS no Campo conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ambas ligadas à Semagro. Ouça agora .

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Divulgação

