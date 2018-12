MS no Campo desta semana destaca Parceria entre Governo e IFMS oferecerá pós-graduação em Educação Sanitária a técnicos da Iagro

Campo Grande (MS) – O MS no Campo desta semana destaca a parceria firmada entre o Governo do Estado e o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) que possibilitará aos servidores da Iagro cursar pós-graduação em Educação Sanitária e Comunicação em Agropecuária.

Segundo o diretor-presidente da Iagro, Luciano Chiochetta a ideia, a princípio, é oferecer qualificação a pelo menos 90 técnicos, visando o alinhamento com as atividades propostas pelo Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (Pnefa), que prevê a retirada da vacinação conta a febre aftosa até 2023.

O programa traz ainda todas as informações sobre o maior evento do Agro de Mato Grosso do Sul – a Showtec 2019. De 16 a 18 de janeiro, o evento reunirá as maiores empresas e os lançamentos mais importantes para o Agro nacional.

Conhecido por sua tradição, o Showtec é um evento anual onde são apresentadas tecnologias, produtos e serviços para o trabalho realizado no meio rural. A próxima já conta com mais de 100 expositores, mostras de tecnologias, maquinários agrícolas, painéis e espaços para realização de negócios.

Nesta edição o ouvinte MS no Campo confere ainda que a Funtrab-MS está indo nas aldeias indígenas do Estado para fazer o recadastramento dos interessados em trabalhar nas lavouras de maçã de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A expectativa, segundo o diretor-presidente da Fundação, Clistiano Fernandes Alves, é que de 3,5 mil a 5 mil índios do Estado sejam contratados pelas empresas para a colheita da fruta no início de 2019.

E o programa ainda traz a “Agenda Rural” com informações sobre os principais eventos que movimentam o setor agropecuário no Estado e no País.

Semanalmente distribuído para aproximadamente cem emissoras de rádio parceiras, com alcance nos 79 municípios por meio de frequência AM e FM, o programa ainda é disponibilizado para download no portal oficial do Governo de Mato Grosso do Sul, Portal MS. As emissoras têm a possibilidade de veicular o programa no horário desejado, de acordo com pesquisas locais de audiência do público-alvo do produto.

A produção, reportagem e apresentação é da jornalista Katiuscia Fernandes, com edição de Fernando Blank, e participação dos jornalistas Karla Tatiane e Paulo Yafusso. O programa conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ambas ligadas à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)