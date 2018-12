MS no Campo desta semana destaca o lançamento da 14ª Dinapec

Campo Grande (MS) – O MS no Campo desta semana destaca o lançamento oficial da 14ª edição da Dinapec – Dinâmica Agropecuária. Nova forrageira “Estilosante Bela”, aplicativo “Cria Certo” para dispositivos eletrônicos, e o livro “Carrapatos na Cadeia Produtiva de Bovino” estarão entre as principais novidades apresentadas.

O chefe-geral da Embrapa Gado de Corte, Ronney Robson Mamede, detalha a programação e destaca algumas novidades para o público-alvo do evento que, anualmente, busca conhecimentos científicos e inovações tecnológicas na área da agropecuária.

O programa traz ainda todas as informações sobre a publicação da Lei que institui a Política Estadual de Agroecologia, Produção Orgânica e de Extrativismo Sustentável Orgânico em Mato Grosso do Sul.

Muito aguardada pelos produtores, a nova Lei é mais um compromisso cumprido, do governador Reinaldo Azambuja com a categoria. O superintendente da Semagro, Rogério Beretta avalia o texto como “um estímulo à produção sustentável e orgânica, fundamental para diferenciar e dar mais competitividade aos produtores rurais de Mato Grosso do Sul”.

Nesta edição o ouvinte MS no Campo confere ainda que um grande projeto em parceria entre o Governo do Estado e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) está levando geração de renda de forma sustentável às famílias indígenas moradoras das cidades e regiões periféricas. É o projeto Agricultura Periurbana em Comunidades Indígenas de Mato Grosso do Sul.

E o programa ainda traz a Agenda Rural com informações sobre os principais eventos que movimentam o setor agropecuário no Estado e no País.

Semanalmente distribuído para aproximadamente cem emissoras de rádio parceiras, com alcance nos 79 municípios por meio de frequência AM e FM, o programa ainda é disponibilizado para download no portal oficial do Governo de Mato Grosso do Sul, Portal MS. As emissoras têm a possibilidade de veicular o programa no horário desejado, de acordo com pesquisas locais de audiência do público-alvo do produto.

A produção, reportagem e apresentação é da jornalista Katiuscia Fernandes, com edição de Fernando Blank, e participação dos jornalistas Karla Tatiane e Paulo Yafusso. O programa conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ambas ligadas à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro). Ouça agora.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)